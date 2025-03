Liberoquotidiano.it - "Stasera ha raddoppiato": Affari Tuoi, il brutale sfottò di Stefano De Martino a Emilia

Eccoci ancora una volta al gioco dei pacchi, del Dottore e della fortuna. Siamo ad, il game-show condotto daDesu Rai 1, un format dal successo inarrivabile. La puntata è quella di sabato 1 marzo e a sfidarsi con la sorte è, dalla Toscana, infermiera. Ad accompagnarla in gioco il marito Niccolò, i due iniziano con il pacco numero 16. "Ci siamo conosciuti durante una festa dell'ultimo dell'anno. Galeotto fu uno Spritz. Io arrivai alla festa ed erano finiti gli Spritz, così lui venne da me e mi offrì il suo", ha raccontatoparlando di come si sono conosciuti. Dopo un inizio entusiasmante, la partit aha preso una piega peggiore: fuori il pacco da 20mila e quello da 200mila. "ha", ha commentato con amara ironia De. Poi addio ai 30mila euro e l'offerta proprio da 30mila euro del Dottore.