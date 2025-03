Starmer | rafforzare Kiev per pace giusta

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.36 "Il nostro punto di partenza deve essere quello di mettere l'Ucraina nella posizione più forte possibile ora, in modo che possa negoziare da una posizione di forza,e stiamo raddoppiando il il nostro supporto" a. Lo ha detto il primo ministro britannico,Keir,al termine del vertice di Londra che è stato convocato "per unire i nostri partner attorno a questo sforzo perl'Ucraina e per sostenere unae duratura per il bene di tutti noi".