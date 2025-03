Quotidiano.net - Starmer promette all’Ucraina 5mila missili LMM di precisione, prodotti a Belfast dalla francese Thales

Roma, 2 marzo 2025 -francesi, pagati dagli inglesi, per difendere gli ucraini, questo sarebbe uno degli impegni che il primo ministro britannico, Keir, ha annunciato per Kiev, che ora rischia di essere abbandonata a sé stessa dagli Stati Uniti. Regno Unito e Francia studieranno il piano di pace per l'Ucraina, ma da sottoporre a Trump. Offriranno anche garanzie per una eventuale deterrenza, in caso di pace, da una futura aggressione russa, un’offerta che nelle intenzioni die Macron, ma l'idea non dispiace neanche a Trudeau, significherebbe inviare truppe di peacekeeper sui campi di battaglia ucraini. ILMM diMa la prima mossa è fare acquistare all'Ucraina almenoda difesa aerea, armi prodotte ada un'azienda, la