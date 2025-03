Starmer e Macron lavorano a una loro proposta di pace in Ucraina Zelensky è d’accordo Il Cremlino tifa Trump | Ora siamo in linea con gli Usa

Leggi su Open.online

Il Regno Unito e la Francia stanno lavorando a unpiano per «far cessare le ostilità con la Russia in. A questo nuovo piano starebbe collaborando anche Kiev, dopo che ieri il presidente Volodymyrha incontrato a Downing Sreet il premier britannico Keir. Il presidente ucraino si trova a Londra da ieri, 1 marzo, dopo lo strappo consumatori alla Casa Bianca in mondovisione con Donald. L’annuncio del piano su cui starebbero lavorando Emmanuelarriva a poche ore dall’inizio alla Lancaster House di Londra di una riunione sulla sicurezzaed europea. Riunione a cui partecipano una quindicina di leader di Paesi Nato (Ue ed extra Ue), fra cui, per l’Italia, la premier Giorgia Meloni, nonché dei vertici dell’Unione e dell’Alleanza Atlantica.