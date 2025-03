Napolipiu.com - Stadio nuovo o restyling? Il dilemma di De Laurentiis

? Ildi De">Nessunovirtuale, nessun vuoto sugli spalti. Il Maradona continua a essere il fortino del Napoli, con il pubblico azzurro che anche contro l’Inter ha risposto presente. Chi ha seguito la partita in TV, nella maggior parte dei casi, lo ha fatto a malincuore, dopo aver cercato invano un biglietto per il duello al vertice.Come riportato da Marco Azzi su Repubblica Napoli, il problema è semplice: i posti disponibili erano pochi, e la maggior parte dei tifosi è rimasta a bocca asciutta. Con metà dei biglietti venduti in abbonamento, il Napoli ha già fatto registrare otto sold out stagionali, sfruttando una strategia intelligente al botteghino che garantisce il tutto esaurito anche per le gare meno attese.La partita contro l’Inter ha segnato unrecord stagionale di presenze e incasso, con 55.