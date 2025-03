Serieanews.com - Sta arrivando una regola “anti-portieri” che farà felici parecchi tifosi

L’IFAB sta per proporre unache potrebbe rivoluzionare il comportamento dei. E diversiprobabilmente esulterannoStauna” che(Foto: Ansa/LaPresse) – serieanews.comC’è una novità in arrivo che potrebbe cambiare il modo in cui viviamo i minuti finali di una partita. Se c’è una cosa che fa imbufalire i, è vedere un portiere che si attarda con il pallone tra le mani, facendolo girare, guardandosi attorno con la calma di chi deve scegliere tra un caffè e un cappuccino.Ebbene, l’Ifab ha deciso di metterci un freno: dal 2025-2026 entra in vigore una nuovache limita il tempo in cui un portiere può trattenere il pallone. Unache di certo non metterà un freno alle polemiche feroci che vediamo ogni settimana, ma almeno risolverà una dinamica particolarmente irritante.