Ilfattoquotidiano.it - “Squarterò l’infame di tuo padre”: Lorenzo Rotatori, lo stuntman di “Mare Fuori” a processo per stalking e violenze contro la ex

Scenate di gelosia, messaggi minacciosi e violenza. Loprofessionista 37enne, comparso in film come “American Assassin” con Michael Keaton e serie tv come “”, è stato accusato dalla ex compagna die violenza sessuale. Adesso, difeso dall’avvocato Giorgio Boni, dovrà risponderne davanti ai giudici della sezione penale del tribunale di Roma. Dopo mesi in “perdurante stato di ansia e paura a causa delle violente reazioni” di lui, come riporta Il Messaggero, la donna, una ballerina, ha trovato il coraggio di denunciarlo, costituendosi parte civile delcon il legale Luca Rampioni.La relazione tra i due è cominciata nei primi mesi del 2023, ma è durata poco.era, a suo dire, troppo geloso. L’ha costretta a eliminare i contatti maschili dal cellulare e si è reso protagonista di diversi comportamenti allarmanti.