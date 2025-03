Oasport.it - Sport in tv oggi (domenica 2 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

ci sarà tantoda seguire in tv ed in: inil tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con la Kuurne-Bruxelles-Kuurne, gliinvernali con i Mondiali per lo sci nordico, con sci di fondo, salto con gli sci e combinata nordica, e la Coppa del Mondo per lo sci alpino, per lo sci freestyle, per lo snowboard e per lo speed skating, e tanto altro ancora.Nello sci di fondo è il giorno dello skiathlon 20 km femminile (14.00), con al via Caterina Ganz, Anna Comarella, Martina Di Centa e Maria Gismondi, mentre nella combinata nordica si terrà la Gundersen NH HS102 (12.00) / 5 km femminile (16.00) con Anna Senoner, Greta Pinzani, Daniela Dejori, Veronica Gianmoena, infine nel salto con gli sci spazio alla finale dal trampolino NH HS102 maschile (17.00) con Francesco Cecon ed Alex Insam.