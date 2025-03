Sport e solidarietà a Firenze per la 37esima edizione di ‘Giocagin’

Leggi su Corrieretoscano.it

– Grande successo, spettacolo, emozioni,e tribuna gremita per ladi Giocagin (la numero 37), la manifestazione nazionale dell’Uisp che porta migliaia di ginnasti eivi nei palazzetti dellodi tutta Italia.Il comitato Uisp diha messo in scena anche quest’anno l’iniziativa al Palavalenti, l’evento coordinato dalla Poliiva Tre Pietre della presidente Daniela Galli, che vi ha sede.Si sono esibiti oltre 200 atleti di tutte le età, appartenenti alle società fiorentine delle discipline in questione affiliate all’Uisp. Oltre 400 gli ingressi del pubblico con oltre 2100 euro raccolti e la beneficenza che è così andata a sostegno del progetto Bimbi in Ant, dell’Associazione nazionale tumori, destinato all’assistenza oncologica domiciliare pediatrica gratuita.