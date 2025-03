Lanazione.it - Spezia Women a caccia della coppa. Oggi ottavi di finale a Moncalieri

Impegno complicato, ma allo stesso tempo affascinante, per l’Asdchecontro ilfarà di tutto per superare glididiItalia. Si giocherà alle 17 sul campo sinteticoPrimavera del Torino ad Orbassano. Arbitrerà l’incontro Salvatore Panariti di Torino con assistenti Alessandro Nicolosi e Alessandro Lioy di Torino. Contro delle avversarie scorbutiche e determinate le aquilotte dovranno far valere la propria superiorità tecnica, senza dimenticare che di fronte troveranno l’unica squadra imbattuta in tutta la serie C femminile e che a Castelnuovo in campionato ha impattato 1-1. Alla sua guida l’ex Ferrarese. Si tratterà di una gara secca ad eliminazione diretta. Le società che avranno disputato la gara deglidiin casa, e che si qualificheranno per i quarti, giocheranno la gara di quel turno fuori casa, e così di seguito si alterneranno per i confronti successivi.