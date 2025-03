Spareggio Scudetto in caso di arrivo a pari punti | ecco chi giocherebbe in casa il regolamento

Leggi su Sportface.it

Il campionato potrebbe non chiudersi alla trentottesima giornata. Con ildegli ultimi due anni, infatti, indisarebbe unoa decidere chi vincerà loo chi si salverà e chi retrocederà. E visto che ci sono tante squadre in pochiad undici giornate dal termine questa situazione è tutt’altro che remota. Andiamo a vedere ile gli incroci tra le squadre in lotta per il tricolore.COME FUNZIONACosa succede se la prima e la seconda del campionato arrivassero a? Molto semplice: siloindella squadra che ha gli scontri diretti a favore. Quindi poniamo ilche due squadre chiudano il campionato a, ma una ha gli scontri diretti in vantaggio rispetto all’altra (una vittoria e un pareggio oppure due vittorie) a quel punto la partita che deciderà losiindi quest’ultima.