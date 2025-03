Notizie.com - Sparatoria tra i bar della movida, panico all’alba a Napoli: un morto e un ferito. L’ipotesi: “Fibrillazioni criminali”

Leggi su Notizie.com

Poco dopo le ore 6 e 30 di questa mattina a, due uomini di 41 e 34 anni sono stati raggiunti da colpi d’arma da fuoco.tra i bar: une un: “”L’agguato è avvenuto in piazzale Tecchio, nel quartiere Fuorigrotta, a pochi passi dallo stadio Diego Armando Maradona e da una delle sedi dell’Università Federico II. Nella zona anche alcuni localidove i giovani solitamente si fermano per la colazione prima di tornare a casa dopo la notte fuori.Entrambe le vittimesono già note alle forze dell’ordine. Uno dei due uomini, il più giovane di 34 anni, ha perso la vita dopo essere stato portato d’urgenza all’ospedale San Paolo di. L’altra persona di 41 anni si trova al momento ricoverata per le ferite riportate ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.