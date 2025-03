Sport.quotidiano.net - Spal, pari con rimpianto. Cancellato il gol vincente

Latorna da Pescara con un pareggio carico di rimpianti, che interrompe la striscia di cinque sconfitte consecutive ma non serve a dare una svolta a una classifica sempre drammatica. Se non altro, allo stadio Adriatico i biancazzurri lanciano incoraggianti segnali di vita in vista di un finale di stagione sconsigliato ai deboli di cuore. Mister Baldini conferma l’assetto proposto col Campobasso, schierando un 3-4-3 con l’inedita linea difensiva composta da Fiordaliso, Nador e Bruscagin. A centrocampo è Zammarini a fare coppia con Radrezza, mentre il tridente è quello dell’ultimo turno con Antenucci al centro, assistito sulle fasce da Spini egini. Lalascia l’iniziativa ai padroni di casa, con l’obiettivo di chiudere ogni spazio e colpire attraverso le ripartenze. Nasce una gara bloccata, con emozioni ridotte ai minimi termini.