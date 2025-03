Iodonna.it - Sottoporsi a controlli a tappeto, dalla testa ai piedi, per scovare precocemente eventuali problemi. Cosa si può fare con la prevenzione.

Leggi su Iodonna.it

Un esame del sangue in più che vuoi che sia, meglio sapere come vanno glicemia e colesterolo. E perché non aggiungere un’ecografia all’addome per dare un’occhiata al fegato o un elettrocardiogramma, giusto per vedere come sta il cuore? Magari una Tac totale potrebbe dare la certezza che è tutto a posto. Salute delle donne: 10 novità importanti da conoscere nel 2025 X Farneticazioni da ipocondriaci? No: sempre più persone non disdegnano di prenotare check-up variegati per uno scrutinioai