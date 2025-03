Spazionapoli.it - Sorpresa Napoli, la notizia è una manna: Conte gongola

Per ildi Antonio, dopo il pari di ieri sera contro l’Inter, bisogna registrare un’altra ottima.Dopo aver perso per 2-1 la trasferta contro il Como di Cesc Fabregas, di fatto, ilha dato un fortissimo segnale di ripresa. Il team partenopeo, infatti, ha pareggiato 1-1 contro l’Inter capolista di Simone Inzaghi, restando così in piena lotta scudetto.Anzi, visto che è stato conservato il solo punto di svantaggio dall’Inter, tra i tifosi delc’è adesso molta più fiducia per le undici partite di campionato. Gli azzurri, infatti, contro la squadra di Simone Inzaghi hanno mostrato notevoli miglioramenti sia dal punto di vista fisico che, soprattutto, mentale. I partenopei sono ora attesi dal match di domenica prossima contro la Fiorentina, ma lo stessopuò comunque già esultare.