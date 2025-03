Ilfattoquotidiano.it - Sophie Auster esce con Milk for Ulcers: non si arriva a un disco del genere per caso

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Passata la buriana sanremese, ritrovata la bussola, ripiombiamo nella realtà, dove i sentimenti si filtrano con preset di Instagram e le emozioni si misurano in click. Poi, d’improvviso, ecco chefor, unche non si preoccupa di piacerti, che non vuole essere cool, non ammicca, non si infila nei maledetti reel.ha sempre avuto quel timbro un po’ fumoso, un po’ decadente, con il Dna della New York intellettuale cucito addosso. Essere figlia del grande scrittore Paulè il tipo di cosa che ti può trasformare in una di quelle ragazze-bohémien da festa di Williamsburg, che sussurra poesie a un microfono dorato. E invece no.è una fighter. Perché, in effetti, non sia undelper.Lo ha scritto mentre la vita la prendeva a schiaffi: la morte di una nipote, di un fratello, di un padre.