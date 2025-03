Ilfattoquotidiano.it - “Sono stato negli Inferi, gli occhi dei morti mi guardavano. Sono ritornato per rivedere Tiziana”: parla Vittorio Emanuele Parsi. Lei rivela: “Ho fatto un sogno premonitore

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“L’aldilà esiste? Non so rispondere a una domanda così impegnativa. So che ho visto questo Stige dove glideimiper”. È un racconto intenso e inaspettato quello che il professor, docente di Relazioni internazionali della Cattolica di Milano, fa nella lunga intervista doppia con la moglie, la giornalista di La7 e conduttrice di Tagadà,Panella, concessa al Corriere della Sera in occasione dell’uscita del memoir scritto a quattro mani La vita due volte. Storia di come siamo rinati, insieme (edito da Rizzoli)., DAL MALORE ALL’OPERAZIONE D’URGENZAEra il 27 dicembre del 2023 quando, ospite di Una montagna di libri, a Cortina, ha accusato un forte dolore al petto.