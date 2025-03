«Sono risorto grazie a un chip nel cervello. Non condivido tutto quello che dice Musk ma per me è un eroe». Parla il primo paziente di Neuralink

Leggi su Open.online

«Per un attimo avevo pensato di farla finita, fare un sorso e chiuderla lì. Non l’ho fatto, ma in un certo sensocomunque. Spiritualmente, fisicamente, intellettualmente». È a tutti gli effetti una parabola la descrizione che Noland Arbaugh fa del suo percorso. Fino alla prima età adulta, la sua vita non è stata molto diversa da quella di molti altri ragazzi della sua generazione. Poi è arrivato l’incidente, a causa del quale ancora oggi è paralizzato dal collo in giù. Otto anni dopo, è diventato ilal mondo a ricevere un’interfaccia di, la società di Elonche ha l’obiettivo di collegare ilai computer per trasferire informazioni e dare la possibilità di comandare le macchine con la sola forza della mente. A poco più di un anno dall’operazione è nel soggiorno di casa sua.