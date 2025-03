Ilfattoquotidiano.it - “Sono il ‘Grande figlio di puttana’, mi guardo allo specchio e m’incazzo tantissimo. Vasco non mi ha mai voluto, Lucio Dalla? Un bugiardo allegro”: parla Ricky Portera

Con lui “di puttana” è un complimento, la carta d’identità. La consacrazione eterna. Il ritratto costruito, cesellato, immortalato danel 1982, poi cantato dagli Stadio. “Mica capita a tutti un onore del genere”.è la sintesi, la perfetta parabola del rocker secondo i parametri del bello e dannato; bello e musicista; bello e consapevole, bello e pericoloso. Del “bello” stare sul palco per “guardare una donna e sedurla”, parole sue.Chi è lei?Un eterno Peter Pan che ancora vaga e non sa cosa combinare da grande. Quest’anno ne compio 71.Li sente?Qualche acciacco c’è. Per altre cose, no.Si guarda, e. ?. Non ha idea di quantonarcisista.a vent’anni.Con il viso da ragazzino, o addirittura da bimba, come diceva mia madre; mamma, da piccolo, mi vestiva da femmina perché lei desiderava una femmina.