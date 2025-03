Ilgiorno.it - Sondrio, niente taxi di notte ma l’assessore promette: “Presto un servizio al passo coi tempi”

– Se ti serve unnotturno aresti a piedi, perché nel capoluogo di provincia questonon esiste. Possibile? A quanto pare sì. Nei giorni scorsi la problematica è emersa dopo un post apparso sul web che denunciava questa mancanza in un capoluogo come quello valtellinese, che sta facendo tanti sforzi per darsi anche un’anima turistica. Nel processo di crescita, sicuramente non facile per una città comeche è storicamente di ““, bisognerà limare anche queste piccole mancanze per aumentare i servizi da dedicare al turista. Su uno dei tanti gruppi Facebook, Ezio dice che “è singolare che una città capoluogo di provincia comenon abbia unpubblico dinotturno”. Il cittadino denuncia anche un’altra mancanza: “Peggio ancora, il numero fisso per le chiamate diurne a oggi è guasto.