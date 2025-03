Liberoquotidiano.it - Soldato Jane, Demi Moore rasata e al top

Sky Drama ore 21 con, Viggo Mortensen e Anne Bancroft. Regia di Ridley Scott. Produzione USA 1997. Durata: 2 ore LA TRAMA Comincia come una storia di "pari opportunità".Una bella ragazza, sostenuta da una senatrice femminista si batte per entrare nei corpi speciali dei marines da sempre riservati agli uomini. Ci riesce, ma l'addestramento è durissimo. L'istruttore la mette in croce convinto che una donna in un reparto può essere un handicap perchè i commilitoni per proteggerla rischieranno in azione più del dovuto.Ma la ragazza supererà ogni prova guadagnandosi il rispetto di tutti. PERCHE' VEDERLO Perchè è una simpatica esaltazione dell'individualismo in un mondo (quello dell'esercito e anche della politica) che ti può mettere tutti contro.