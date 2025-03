Sport.quotidiano.net - Sogno Il Progresso cerca l’impresa a Forlì

Leggi su Sport.quotidiano.net

SASSO MARCONI Le due sconfitte interne consecutive contro Tuttocuoio e Piacenza hanno sensibilmente peggiorato la classifica del Sasso Marconi che, al triplice fischio della sfida persa domenica scorsa contro la compagine piacentina, si è trovato per la prima volta in stagione in zona playout. Fortunatamente per i gialloblù e, più in generale, per tutte e tre le formazioni bolognesi in piena bagarre per non retrocedere, in settimana la Lega Nazionale Dilettanti ha decretato la sconfitta a tavolino dello Zenith Prato contro il Cittadella Vis Modena, con il team toscano (che rischia anche una pesante penalizzazione per aver utilizzato per quattordici partite un giocatore non in regola con il tesseramento) che è sceso da 29 a 26 punti consentendo allo stesso Sasso Marconi di tornare fuori dalle zone calde seppur con appena due lunghezze di margine.