Oasport.it - Sofia Goggia torna sul podio: “I centesimi vanno e vengono. Brignone in stato di grazia assoluto”

Leggi su Oasport.it

ha conquiun bel terzo posto nel superG di Kvitfjell, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena nella località norvegese. La fuoriclasse bergamasca si è inchinata per noveal cospetto di Federica, capace di vincere con seidi margine nei confronti della svizzera Lara Gut-Behrami. La 32enne è salita nuovamente suldopo un paio di mesi di assenza (fu seconda nella discesa di Garmisch lo scorso 25 gennaio)., che è balzata al terzo posto in classifica generale alle spalle proprio die Gut-Behrami, ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Ho avuto delle pessime sensazioni scendendo, c’era un fondo molto gessoso e aggressivo. Avevo la sensazione che gli sci non tenessero e ho fatto delle spigolate.