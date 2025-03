Oasport.it - Snowboard: Tsubaki Miki si prende vittoria e Coppa del Mondo a Krynica. Quarta Dalmasso

È la giornata diin quel di. La giapponese dà spettacolo nell’ultimo PGS della stagione e situtto: successo parziale, coppetta di specialità e, soprattutto, quella generale. Dopo l’oro iridato del 2023 ecco una stagione trionfale per la nipponica.L’ultimo atto ha visto la classe 2003 primeggiare sulla sorpresa odierna, la bulgara Malena Zamfirova, addirittura classe 2009, al primo podio della carriera a 15 anni.Terza posizione per la tedesca Ramona Theresia Hofmeister: sconfitta nella Small Final la nostra Lucia, che deve accontentarsi del secondo piazzamento consecutivo ai piedi del podio. Per quanto riguarda le altre italiane eliminate agli ottavi sia Elisa Caffont che Jasmin Coratti.