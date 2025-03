Snowboard | Bormolini è secondo a Krynica la Coppa del Mondo è realtà

Leggi su Sportface.it

Mauriziosi prende ladel2024/2025 di. L’azzurro termina alposto nella tappa di, in Polonia, e conquista la prima sfera di cristallo in carriera. Settimo podio stagionale, diciassettesimo complessivo in prove individuali nella carriera indel, per, che oggi si è inchinato solamente ad Andreas Prommegger in finale. L’austriaco vince la prova odierna, ma esce battuto nella contesa per la classifica generale chiudendoa 699 punti (-151 da). Una stagione incredibile del 32enne dell’Esercito, che è in testa anche alla graduatoria di gigante parallelo con 612 punti contro i 455 del bulgaro Yankov ed i 398 di Edwin Coratti, terzo. Nella prova odierna, è terzo Sangkyum Kim (Corea del Sud), che approfitta dell’uscita di Tervel Zamfirov nella Small Final per prendersi il gradino più basso del podio.