Oasport.it - Snowboard, Bormolini al comando nelle qualificazioni del PGS di Krynica: Coppa del Mondo ad un passo!

Leggi su Oasport.it

Si sono chiuse ledel PGS di, tappa sostanzialmente decisiva per i destini per ladel. Maurizionon delude ed è al, prenotando nei fatti la vittoria nella Sfera di Cristallo e costringendo a una specie di miracolo l’austriaco Andreas Prommegger per riuscire a rimontare.Relativamente alla qualificazione maschile, la tanta attesa perè ripagata: l’azzurro è primo in 1’10?12 dopo aver realizzato il miglior tempo nella run blue (34?73) e il sesto nella run red (35?39). Doppietta italiana per ora, visto che al secondo posto c’è Mirko Felicetti, distante appena 29 centesimi e sostanzialmente sui tempi didue run. Terza posizione per lo sloveno Tim Mastnak a 55 centesimi.Sono complessivamente cinque gli azzurri che passano: cone Felicetti troviamo anche Daniele Bagozza e Aaron March, al 9° e 10° posto con lo stesso tempo a 1?07 dal leader, mentre Edwin Coratti chiude da 14° a 1?43.