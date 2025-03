Smartphone cinesi sotto i 200 Euro ma ancora buoni

Leggi su .com

Quando pensiamo di acquistare unAndroid non dobbiamo più spendere 600€, visto che è possibile trovare ottimida usare tutti i giorni intorno ai 200€ o cifre inferiori.Tra i migliori dispositivi che possiamo trovare in questa fascia di prezzo spiccano i telefoni: una volta semplici copie scadenti, oggi veri e propricompleti di tutto, aggiornati con regolarità e duraturi nel tempo, con un pizzico di design che non guasta mai.Scopriamo insieme i migliorieconomici, così da poter vantare un telefono di livello al minimo prezzo.LEGGI ANCHE: Migliori marche di1) Caratteristiche tecnichePer evitare di acquistare telefoni troppo scadenti conviene osservare sempre che nella scheda tecnica siano presenti le seguenti caratteristiche tecniche, così da evitare fregature oppure prodotti scadenti:Processore octa-core: ormai indispensabile per far girare al meglio tutte le app e il sistema operativo Android; suglinon sempre troveremo i processori Qualcomm, ma spesso troveremo i Mediatek (oggi vanno molto bene), a fornire capacità di calcolo.