Justcalcio.com - Simeone esorta l’Atletico a concentrarsi sul derby di Champions League dopo il potenziamento del titolo

Leggi su Justcalcio.com

Notizia fresca giunta in redazione:DiegohatoMadrid a cambiare rapidamente l’attenzione allo scontro dicon il Real Madrid, avendo aumentato le speranze delcon la vittoria di sabato su Athletic Bilbao.Julian Alvarez è uscito dalla panchina per segnare l’obiettivo di Atletico mentre emettevano Athletic 1-0, sfruttando la sconfitta per 2-1 del Real Madrid a Real Betis per andare in cima a Laliga.Il Barcellona potrebbe saltarli quando ospitano Real Sociedad domenica, ma i due risultati hanno fornito una grande spinta alle speranze didi catturare il suo terzospagnolo.Maaffronterà i loro rivali incrociati nella prima tappa di una cravatta per l’ultimo 16 della, eha avvertito che non possono permettersi di essere compiacenti prima di quella partita.