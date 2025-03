Ilgiorno.it - "Siamo entrati senza corrente ma con tanto ottimismo"

La realizzazione di Stucchi64 ha coinvolto industriali e artigiani. "partiti con un fortissimo convincimento di realizzare l’opera – dice Sandro Salmoirghi, vice presidente del Consorzio sviluppo monzese – In poco tempo sono stati superati interessi contrastanti e messa in atto una proficua collaborazione tra imprese private e pubblica amministrazione. Così è stata recuperata un’area dismessa da tempo e abbandonata, dando un contesto industriale a una realtà che altrimenti sarebbe finita nel degrado più assoluto". Fra i primi ad entrare, lo Scatolificio Angelo Gariboldi: gli spazi riservati alle aziende erano ancora in costruzione. Enel non aveva ancora fornito la potenza di cui lo scatolificio aveva bisogno per la produzione e dovette ricorrere a delle stazioni di energia diesel, per alimentare la linea di montaggio.