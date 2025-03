Lapresse.it - Si ribalta furgone, muore la cantante R&B Angie Stone

Leggi su Lapresse.it

LaR&B, candidata ai Grammy e membro del trio hip-hop tutto al femminile ‘The Sequence’ e nota per la hit ‘Wish I Didn’t Miss You’, è morta sabato mattina in un incidente stradale negli Stati Uniti.L’incidente con un camionAveva 63 anni. Il produttore musicale Walter Millsap III ha dichiarato che stava tornando ad Atlanta dall’Alabama quando, verso le 4 del mattino, ilSprinter su cui viaggiava si è capovolto ed è stato colpito da un grosso camion.Millsap afferma che gli altri passeggeri delsono sopravvissuti.I successi diLa cantautore ha creato successi come ‘No More Rain (In This Cloud)’, che ha raggiunto il primo posto per 10 settimane nella classifica Adult R&B airplay di Billboard, ‘Baby’ con la leggendariasoul Betty Wright, un altro successo al primo posto, e ‘Wish I Didn’t Miss You’ e ‘Brotha’.