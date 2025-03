Ilrestodelcarlino.it - Si moltiplicano i cantieri in centro: "Rebus parcheggi per i residenti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vivere inè un continuo atto di stoicismo, ora più che mai con i tantiavviati che hanno aumentato le difficoltà. Si pensi ai, per esempio. Trovare un posto non è un’impresa da poco. "E pensare – osserva Carlo Cambi, giornalista e residente del– che paghiamo anticipatamente l’Apm per avere un servizio che non abbiamo. E anche per questo ho coniato il termine distoico". Magari si può lasciare l’auto lungo le mura, ed ecco un secondo problema: una parte è gestita dall’Apm e un’altra da una differente società. In questo momento sono stati aperti moltiche complicano il tutto: c’è un andirivieni di mezzi, anche pesanti, che poi vengono lasciati in queste vie e viuzze. "E uscire da casa – aggiunge Cambi – a volte diventa complicato". Non è nemmeno strano vedere posizionati dei cartelli che indicano il divieto di sosta e il possibile passaggio di mezzi, anche pesanti.