Liberoquotidiano.it - Si è "suicidato" perché ha parlato in inglese: Studio Ovale, clamorosa accusa a Zelensky

Leggi su Liberoquotidiano.it

"La sintesi di quello che abbiamo provato si è vista sulla faccia disperata di Oksana Markarova, l'ambasciatrice ucraina a Washington": Elena Kostioukovitch, ucraina nata in una famiglia russa e russofona e traduttrice di professione, lo ha detto in un'intervista al Giornale parlando del disastroso incontro tra il presidente americano Donald Trump e il suo omologo ucraino Volodymyrnellodella Casa Bianca qualche giorno fa. "È stata un'esperienza emotiva fortissima, quasi fisica. E non ha colpito solo me, molte delle persone che ho sentito piangevano - ha proseguito -. Pertutti noi abbiamo provato gli stessi sentimenti che si provano per una persona che si trova in difficoltà. Anche se con questo non voglio dire che sia stato solo una vittima". Secondo lei, infatti, "è stato uno show, ognuna delle due parti si era preparata una parte, per far passare la propria posizione.