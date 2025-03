Sport.quotidiano.net - Sfortunato, fischiato, ancora ko: il Milan prosegue con la Lazio la discesa all'inferno

o, 3 marzo 2025Il progressivo degenerare della stagione delvive una nuova tappa a San Siro nel ko con la(1-2 il finale). E’ un aggiornamento doloroso, con in campo una squadra piegata dai capitolini nel finale su rigore nonostante una ripresa dignitosa in inferiorità numerica, sugli spalti una curva che entra per protesta dopo quindici minuti, e il resto dello stadio che ben presto inizia a fischiare senza più fermarsi. Un coacervo di rabbia e impotenza, per un gruppo che ormai farebbe bene a non interrogarsi più su obiettivi di classifica, quanto su concetti come “amor proprio” e “rispetto”. E' il contorno che parla più del campo, dove comunque non manca materiale. Sergio Conceicao per una volta rinuncia a Joao Felix dal primo minuto, per poi ripescarlo alla mezz’ora incassato il gol avversario.