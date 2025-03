Ilgiorno.it - Sfilate in strada e K-Pop. La città pazza per la moda

Una folla di giovanissimi, circa duemila, ha animato - e mandato in tilt il traffico - nel pomeriggio di ieri la zona di Porta Venezia, davanti a all’ex cinema Metropol di viale Piave, che proprio quest’anno festeggia i vent’anni di trasformazione in showroom di Dolce e Gabbana. L’occupazione dei marciapiedi intorno all’edificio, cominciata fin dalle sei della mattina, era dovuta proprio alla sfilata del brand, appuntamento al quale erano invitati numerosi vip del cinema, dellae della musica. Colonna sonora dell’evento un dj set all’aperto, allestito proprio indavanti all’edificio di proprietà della maison - la cui musica era diffusa sia nella via che all’interno - con in consolle Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin. Il personaggio atteso dai tanti ragazzi assiepati di fronte allo show room con striscioni e cartelli colorati era però un altro: la star sudcoreana San (vero nome Choi San, 26 anni), membro della band di K-Pop Ateez, accolto da urla e cori al suo arrivo.