Ilrestodelcarlino.it - Sfilata di Carnevale di San Benedetto rinviata per maltempo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

San, 2 marzo 2025 – E' stataa domenica 9 marzo, la prima delle due sfilate dei carri allegorici in programma oggi pomeriggio a Sandel Tronto. A determinare la decisione dell'amministrazione comunale sono state le avverse condizioni atmosferiche. Ladi oggi è stataa domenica 9 marzo e sarà preceduta da quella di martedì 4 marzo, sempre dalle 15, con l'esplosione di colori e divertimento e la magia festosa che caratterizza questo periodo dell'anno. Il taglio del nastro per ilsambenedettese c'è stato giovedì grasso, al Palasport Bernardo Speca, con il tradizionaledei bambini: coloratissimo e partecipatissimo di bambini di tutte le età che si sono divertiti con balli, animazione, bolle gigante, l'esibizione del mago. Per loro c'è stato anche un regalo.