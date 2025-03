.com - Serie Galaxy A 2025: novità, prezzi e specifiche dei nuovi smartphone economici Samsung

Il Mobile World Congress (MWC)di Barcellona ha segnato l’inizio di una nuova era per gli, conin prima linea. La casa coreana ha presentato la, composta daA36 5G, A26 5G e A56 5G, dispositivi che promettono di rivoluzionare il mercato entry-level con prestazioni avanzate, design premium e un supporto software senza precedenti.RecensioneS25 Ultra: intelligenza artificiale e poi?A: design e resistenzaLa nuovasi distingue per un design rinnovato: il modulo fotocamera lineare e la finitura lucida sul retro li rendono eleganti, mentre il Gorilla Glass Victus+ garantisce resistenza a graffi e urti. Tutti i modelli sono IP67, resistenti all’acqua fino a 1 metro per 30 minuti, ideali per chi cerca un telefono affidabile in ogni situazione.