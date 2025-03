.com - Serie D / Civitanovese e Vigor Senigallia, poche emozioni: finisce 0-0

senza Kone squalificato. Domenica prossima al Bianchelli arriva TermoliSENGALLIA, 2 marzo 2025 – Risultato di parità al Polisportivo di Civitanova nel derby tra la formazione di Senigagliesi e quella di Antonioli.senza Kone squalificato.Ritmi non esaltanti e primo tempo conconclusioni se non quella del 25? quando Campani para su Brunet. Nella ripresa, stesso copione, e due episodi da segnalare. Al 13? indecisione tra Magi Galluzzi e Campani: retropassaggio per fortuna fuori dallo specchio della porta e brivido. Al 25? palla che subisce un rimbalzo non perfetto e per poco non beffa Petrucci. Punto importante per la classifica in chiave salvezza della, molto meno per quella della– Petrucci, Franco, Rossetti, Domizi (28? st Visciano), Passalacqua, Diop, Buonavoglia (16? st Milani), Capece, Rasic (28? st Padovani), Brunet (28? st Foglia), Macarof.