.com - Serie D / Ancona, sconfitta amara: la Recanatese vince 3-2

Il gol del successo leopardiano arrivata allo scadere e lascia l’amaro in bocca. L’dà prova di carattere. Due rigori per i padroni di casa, di cui uno fallito. A fare la differenza un atteggiamento arcigno ed un pressing costante per tutti i 95’. L’ha creato tanto ma manca sempre quel qualcosa in più. Domenica prossima al Del Conero la capolista Sambenedettese, 2 marzo 2025 – Finale dal sapore amaro per l’che escedal Tubaldi 3-2 nel derby contro la Recantese al termine di una prova di carattere, ad alta intensità.A fare la differenza, ancora una volta, sono stati i singoli episodi.La Recantese approccia meglio il derby con l’iniziale vantaggio arrivato dopo pochi minuti con Alfieri. I dorici reagiscono e pareggiano con Martiniello. Pareggio poi arrivato nel corso del secondo tempo grazie ad un rigore assegnato ai padroni di casa e fallito già una volta per poi ripeteresti di nuovo su un dubbio intervento di Rovinelli, autore del vantaggio ospite a inizio ripresa.