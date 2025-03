Sport.quotidiano.net - Serie B, 28esima giornata: domenica all'insegna dei pareggi, vince solo il Palermo

Roma, 2 marzo 2025 – Il ventottesimo turno diB si chiude con unadominata dai. Al Ceravolo il Catanzaro di mister Caserta non va oltre l'1-1 contro la Reggiana e non riesce ad approfittare delo dello Spezia per accorciare sul terzo posto, al Braglia il Modena acciuffa il Cosenza all'85' e nel posticipo Bari e Sampdoria si dividono la posta in palio. L'unico successo dellaè quello delsul Brescia: ai rosanero basta la rete su rigore segnata da Pohjanpalo per centrare la seconda vittoria di fila. Grazie a questo successo, Dionisi e i suoi agganciano il Bari all'ottavo posto e si riscrivono alla corsa playoff, con il mirino puntato sulla Juve Stabia in settima posizione, a un punto di diastacco. Scognamillo risponde a Vido: tra Catanzaro e Reggiana termina 1-1 Sorriso a metà per il Catanzaro di mister Caserta: contro la Reggiana arriva il nono risultato utile consecutivo, ma una vittoria in casa avrebbe potuto significare un balzo in avanti verso il terzo posto, che continua a distare otto punti.