Serie A Roma-Como 2-1 in rimonta | Ranieri vince con i cambi

Lapiega il2-1 inall’Olimpico, nel posticipo della 27/a giornata diA e prosegue nella sua risalita verso la zona per la lotta all’Europa. Terza vittoria di fila per la squadra diottenuta con tanta fatica, contro unche ancora una volta gioca un’ottima partita ma esce dal campo a mani vuote. I giallorossi si portano a quota 43 punti in classifica, a -4 dal sesto posto. Ilresta invece a 28 punti, a +6 sulla zona retrocessione.Il racconto del matchNellaschiera Shomurodov e Dybala, con Dovbyk recuperato che va in panchina. A destra confermato Soulè con Celik che arretra in difesa. Nel, Fabregas conferma in attacco il tandem tutto talento Nico Paz-Diao. Primo tempo equilibrato, poche le occasioni da gol con lache prova a fare la partita ma ilcon grande personalità rintuzza colpo su colpo senza mai rinunciare a giocare.