Serie A | rimonta Bologna pari a Genova

16.56 Ilalimenta i sogni di un altro piazzamento Champions ribaltando il Cagliari al Dall'Ara (2-1). Chance Erlic, ma a segnare sono gli ospiti (22') con l'imperioso stacco di Piccoli.Poi grande ribaltone rossoblù con la doppietta di Orsolini:rigore al 48' e facile tapin al 56' su perfetto assist Cambiaghi. Il Genoa riacciuffa nel finale l'Empoli a Marassi (1-1). Grassi insacca di destro al 36', Vasquez in scivolata evita il peggio su Esposito. Il Grifone riemerge all'81':girata Vasquez, Silvestri (male) non trattiene e sfera in porta.