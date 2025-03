Sololaroma.it - Serie A, pareggio tra Genoa ed Empoli. Orsolini rimonta il Cagliari

Il successo 2-0 del Torino sul Monza aveva aperto questa nuova domenica diA, che si chiuderà poi con il big match tra Milan e Lazio. 27° turno che ha visto invece due gare disputarsi alle ore 15, conedche si sono divise la posta in palio pareggiando 1-1 al Ferraris, mentre tra le mura amiche del Renato Dall’Ara il Bologna ha superato 2-1 l’1-1: Vasquez risponde a GrassiUn punto a testa peredal termine di una sfida sicuramente non spettacolare, con i toscani che recriminano per il gol subito nel finale. Ad aprire le marcature è infatti la rete nel primo tempo di Grassi, che è bravo ad approfittare di una mischia e di un incerto Leali sugli sviluppi di calcio d’angolo per depositare nel sacco la palla del vantaggio azzurro.Nella ripresa i padroni di casa faticano a trovare i giusti spiragli per rendersi pericolosi, ma riescono a trovare ilall’81’ con la clamorosa complicità di Silvestri.