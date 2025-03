Lapresse.it - Serie A, Milan-Lazio 1-2: la decide un rigore di Pedro al 98?

Lavince 2-1 a San Siro contro ilnella gara valida per la 27/a giornata diA. La squadra di Baroni si riprende così momentaneamente il quarto posto salendo a 50 punti in classifica, a +1 sulla Juventus, mentre ilrimane fermo a 41, a meno nove dalla zona Champions. Il racconto del matchPartita spettacolare ricca di occasioni, gli ospiti passano in vantaggio al 28? con Zaccagni che raccoglie la respinta di Maignan sul tiro di Marusic. Nella ripresa i rossoneri rimangono in dieci per l’espulsione diretta di Pavlovic al 67? ma riescono comunque a pareggiare al 84? con un colpo di testa di Chukwueze su cross di Leao. In pieno recupero però Maignan stende Isaksen in area, l’arbitro dopo aver rivisto l’episodio al Var concede il calcio dichetrasforma con freddezza al 98?.