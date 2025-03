Laprimapagina.it - Serie A: La Roma vince in rimonta contro il Como, 2-1 all’Olimpico

Nella 27esima giornata diA, lasupera il2-1 in, conquistando così la quarta vittoria consecutiva in campionato., il primo tempo si chiude in parità, ma al 44’ è Da Cunha a sbloccare il match, approfittando di una disattenzione difensiva dei capitolini. Nella ripresa, Ranieri effettua un cambio decisivo: Saelemaekers entra in campo e segna il gol del pareggio al 61’. Subito dopo, ilrimane in 10 uomini per l’espulsione di Kempf. Lane approfitta, con le forze fresche che ribaltano la partita grazie al gol di Dovbyk al 76’. Nel finale, Vojvoda colpisce il palo, ma il risultato non cambia. Con questa vittoria, lasale all’ottavo posto in classifica, mantenendo una striscia di undici risultati utili consecutivi, in attesa del posticipo Milan-Lazio.