Serie A, il grande flop dei patron stranieri nel nostro calcio

Qualcuno dice che ilsia la più importante delle questioni meno importanti e ha torto: è la più importante tra le più importanti. Del resto, se state leggendo, è perché come il qui scrivente avete il cervello putrefatto dalle boiate pallonare, dalle deviazioni del tifo, dai risultati delle partite che - in Italia più che altrove alterano umori, rapporti, voglia di vivere. La premessa è doverosa e interessa gran parte della popolazione: sostenitori dell'Inter e del Napoli per quel che accadrà a partire dalle ore 18 di oggi, “colleghi” di Milan e Juve per quello che hanno dovuto inghiottire nel corso delle ultime settimane. Ci si interroga sul perché deipissimi delle due grandi delitaliano e ognuno ha la sua spiegazione. La più reclamizzata in chiave rossonera suona così: «La proprietà americana è il vero problema perché, fondamentalmente, è lontana e se ne fotte».