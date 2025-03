Donnapop.it - Serena Brancale, dietro il sorriso c’è il grande dolore: ecco il lutto che ha colpito la sua vita

nascondeil suo accoglienteun dispiacere enorme, immenso come nessuno può immaginare! Di seguito tutta la verità!Leggi anche:in che dialetto canta? Quando ha partecipato a Sanremo la prima volta?il fidanzatoSorridente e coinvolgente, energica e piena dilità,è una vera e propria forza della natura. Mix di talento eamore per la musica, la cantante pugliese ha fatto ballare tutti con la sua scatenata Anema e core al Festival di Sanremo 2025. Eppure l’artista porta nel cuore unimmenso, capace di rattristarla soltanto al pensiero.Scopriamo di seguito cosa ha confessatonel salotto di Verissimo, nello studio di Silvia Toffanin! View this post on InstagramA post shared by ?????? ???????? (@: un racconto tra gioie, dolori e l’amore per la musicaCon un’intensa intervista intensa a Silvia Toffanin,si è raccontata a cuore aperto, condividendo con il pubblico non soltanto le gioie ma anche i dolori e l’amore che la lega alla sua famiglia e alla musica.