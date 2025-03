Lanazione.it - Serata magica con Silvan. Lo spettacolo per Calcit: "Ricavato in beneficenza"

Esaltanti magiche esperienze, esperimenti telepatici sbalorditivi e incredibili manipolazioni. Questo e molto altro attende gli spettatori di "Quando l’impossibile diventa possibile". Protagonista indiscusso delloil magoal secolo Aldo Savoldello che arriverà a Cortona per unadiin favore dell’associazioneValdichiana. L’appuntamento è fissato per le ore 21 di domani nella cornice del Teatro Signorelli di Cortona. Un’iniziativa nata per raccogliere fondi per le numerose iniziative dell’associazione realizzata grazie alla collaborazione dell’amico aretino e collega storico diMassimo Cocchi. "Quando gli ho prospettato l’idea di fare unopernon ha esitato un attimo", racconta Cocchi. "Siamo amici fraterni da più di 50 anni e non manca di tornare a trovarmi ad Arezzo appena gli è possibile.