Veneziatoday.it - Semina il caos in centro, poi calci e pugni agli agenti: fermato

Leggi su Veneziatoday.it

Doveva essere una mattina tranquilla, con la colazione al bar ine invece quando non erano neanche le 9 un uomo dell'est Europa che sembrava alterato e aggressivo ha iniziato a entrare in alcuni negozi in piazza Ferretto cercando di bere o afferrare oggetti e andare via senza pagare.