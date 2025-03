Ilgiorno.it - Selezionati gli aspiranti autisti di bus

Leggi su Ilgiorno.it

Si è svolto, nella mattinata di giovedì scorso, con un buon riscontro di partecipazione il “Recruiting Day” perconducenti di mezzi del trasporto pubblico organizzato dal Centro per l’Impiego, in collaborazione con l’ente di formazione Enaip. L’iniziativa è andata in scena nella Sala dei Comuni della Provincia di Lodi. L’incontro era finalizzato alla selezione di candidati per il corso di formazione perdi autobus di linea, che prevede il rilascio delle patenti D e CQC. Il corso, finanziato da Star Mobility (azienda che gestisce sul territorio provinciale i servizi di Trasporto Pubblico Locale), garantisce l’assunzione a tempo indeterminato al termine della formazione. Di conducenti di autobus di linea si registra una pesante mancanza che va a influire sulle corse previste per coprire al meglio il territorio.