Bergamonews.it - “Seicento battiti per la TIN”: l’iniziativa benefica per l’acquisto di una nuova culla termica al Papa Giovanni XXIII

Si chiama “per la TIN” ed è un’iniziativa nata grazie all’impegno di Perform Sport Medical Center e di Pedalare per la Vita, volta a sostenere il reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedaledi Bergamo, con l’obiettivo di raccogliere fondi perdi unada donare all’Associazione per l’Aiuto al Neonato.“Questa iniziativa è un’opportunità concreta per fare la differenza nella vita di tanti bambini e delle loro famiglie. Anche il più piccolo contributo può trasformarsi in una risorsa fondamentale per garantire cure all’avanguardia e un’assistenza sempre migliore,” afferma Mattia Casse, sciatore Chiudunese e promotore del progetto benefico. A giugno il discesista parteciperà alla manifestazione ciclistica 24 Ore di Feltre Insieme ad un Team di amici sportivi composto da sciatori e ciclisti professionisti, uniti dall’obiettivo comune di raccogliere fondi per questa causa.